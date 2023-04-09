CHP Bitlis milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Bitlis Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Bitlis Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Bitlis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Bitlis Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Bitlis Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Bitlis Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Bitlis Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Bitlis Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP BİTLİS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

Liste çıkarılmadı.