Beykoz siyasetinde sular durulmuyor. CHP Beykoz Belediyesi'nde art arda yaşanan istifalar, yerel siyasetin dengesini alt üst etti. Önce Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasıyla başlayan süreç, şimdi de Meclis Üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir'in partiden ayrılmasıyla daha da çarpıcı bir hal aldı. Peki, CHP Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Murat Uzun kimdir? Murat Uzun neden istifa etti? İşte detaylar...

MURAT UZUN KİMDİR?

Murat Uzun, CHP Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaktadır. Resmî belediye sitesi meclis üyeleri listesinde de yer aldığı gözlemlenmektedir. Siyasete aktif olarak katılmadan önce daha çok ticari ve yerel faaliyetlerle ön plana çıkmıştır. DAÜ'de bilgisayar programcılığı eğitimi almakta olup, 2008'den bu yana işletmecilik faaliyetleriyle tanınmaktadır. Ayrıca Kızılay'ın Mesarya şubesinin kurucu üyeliği, genel yönetim kurulu üyeliği gibi sivil toplum alanlarındaki görevleriyle de dikkat çekmektedir.

MURAT UZUN KAÇ YAŞINDA?

1975 Beykoz Yavuzselim mahallesi doğumludur. 2025 yılı itibarıyla bu bilgiler doğrultusunda Murat Uzun'un yaşı yaklaşık olarak 51 yaşındadır.

MURAT UZUN NERELİ?

Yerel siyaset bilinci, Lefkoşa doğumlu ve Rize kökenli olduğunu belirten kaynaklarla birleştirilebilir; ancak sizin sunduğunuz bilgi, onun nereli olduğuna dair net bilgi sağlamaktadır.

MURAT UZUN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Murat Uzun'un istifasının ardındaki gerekçeleri doğrudan açıklayan resmi bir kaynak şu ana kadar bulunmamaktadır. Ancak 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Meclisi'nde yaşanan kavga, istifa kararının arka planında etkili olabilecek önemli bir olay olarak göze çarpmaktadır. Bu arbedede CHP'li meclis üyeleri arasında fiziksel bir çatışma gerçekleşmiş ve Murat Uzun'un da aralarında olduğu bazı isimlerin, Nevzat Cebeci ve Özgür Özçelik'e saldırdığı belirtilmiştir. Bu olayın parti içi ilişkilerdeki gerilimi artırmış olması, istifayı tetikleyen unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir. Ancak, istifa açıklamasında öne sürülen spesifik gerekçeler (örneğin, ötekileştirme, dışlanma ya da parti içi baskı) açık şekilde ifade edilmemiştir. Bu nedenle, kesin nedenin tespiti için ilgili kişinin yapacağı resmi açıklama veya güvenilir bir medya kaynağından doğrulama beklenmelidir.