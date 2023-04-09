CHP Batman milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Batman Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Batman Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Batman Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Batman Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Batman Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. Listede Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili adaylar da bulunurken; Oğuz Kaan Salıcı Batman, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. CHP Batman Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Batman Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Batman Milletvekili Adayları kimler olduğu haberimizde yer alıyor.

CHP BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

HÜSEYİN YAŞAR

DİCLE ARSLAN

ORHAN EKMEN

ABDULLAH POLAT

MENDUH ATAK