CHP Adana adayı kim oldu, Zeydan Karalar aday mı? CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu?

CHP'de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek adaylar netleşmeye devam ediyor. Peki, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte, CHP Adana adayı kim oldu, Zeydan Karalar aday mı? Detaylar haberimizde...

CHP ADANA ADAYI KİM OLDU?

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar oldu. Karalar'ın yanı sıra Hatay'da Lütfü Savaş, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal CHP'nin adayı oldu.

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar 1958; Seyhan, Adana doğumlu Türk mühendis, siyasetçi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Zeydan Karalar 1958 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul, liseyi Adana'da okumuş ve 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur.

7 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığı'na atanmış, 23 Ocak 2011'de yapılan CHP Adana İl Kongresi'nde başkanlığa seçilmiştir.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 31.7 oy oranı ve 136.457 oy ile Seyhan Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, 18 Aralık 2018 tarihinde yapılan CHP Parti Meclisi toplantısında, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenmiştir. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde yüzde 53,69 oy oranı ve 656.704 oy ile seçimi kazanmış ve 11 Nisan 2019 tarihinde YSK'dan mazbatasını alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başlamıştır.