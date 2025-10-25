Chelsea Sunderland CANLI nereden izlenir? Chelsea Sunderland maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Chelsea Sunderland canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Chelsea Sunderland maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

CHELSEA SUNDERLAND CANLI NEREDEN İZLENİR?

Chelsea Sunderland maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan bilgiler:

CHELSEA SUNDERLAND MAÇI CANLI İZLE

Chelsea Sunderland maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Chelsea Sunderland maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

CHELSEA SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea Sunderland maçı bu akşam saat 17.00 itibariyle başlayacak.

CHELSEA SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Chelsea Sunderland maçı Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.