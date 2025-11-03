Dijital dünyanın en çok konuşulan yapay zekâsı ChatGPT için bazı ülkelerde erişim kısıtlamaları gündemde. Peki, bu durum neleri değiştirecek ve hangi bölgeler etkilenebilir? Merak edilenler her geçen gün artıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. ChatGPT kısıtlanıyor mu? ChatGPT hangi ülkelerde kısıtlanacak?

CHATGPT KISITLANIYOR MU?

ChatGPT'nin erişimi bazı ülkelerde kısıtlanabiliyor. Bu kısıtlamalar genellikle yerel düzenlemeler, internet politikaları veya yapay zekâ içerik denetimleri nedeniyle uygulanıyor. Bazı ülkeler tamamen erişimi engellerken, bazıları ise belirli özellikleri veya kullanım alanlarını sınırlayabiliyor.

CHATGPT HANGİ ÜLKELERDE KISITLANACAK?

ChatGPT'nin hangi ülkelerde kısıtlanacağı zamanla değişebiliyor. Geçmişte Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerde ChatGPT'ye erişim sınırlı veya tamamen engellenmişti. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinde veya ABD dışındaki bölgelerde veri gizliliği ve yerel mevzuat gerekçesiyle erişimde sınırlamalar olabiliyor.

Bazı ülkelerde ChatGPT ya tamamen engellenmiş ya da ciddi erişim zorlukları yaşanıyor. Öne çıkan örnekler:

Çin: İnternet sansürü ve yerel regülasyonlar nedeniyle engellenmiş.

Rusya: Yapay zekâ ve veri kontrolüne dair endişeler dolayısıyla erişim kısıtlı.

İran: Hükûmetin internet ve bilgi akışını denetleme politikaları nedeniyle sınırlı erişim.

Kuzey Kore: Genel internet erişiminin sınırlı olması nedeniyle neredeyse erişim yok.

Bazı Afrika ülkeleri ve savaş/altyapı açısından zayıf bölgelerde de erişim sıkıntısı var.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen bir yapay zekâ sohbet asistanıdır. İnsan benzeri metin üretme yeteneğine sahip olan ChatGPT, sorulara yanıt verebilir, metin yazabilir, öneriler sunabilir ve çeşitli bilgi taleplerini karşılayabilir. Eğitim verileri, geniş bir metin ve dil bilgisi havuzuna dayanır, ancak internet erişimi sınırlı olduğunda en güncel bilgileri anlık olarak alamayabilir.