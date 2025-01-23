ChatGPT çöktü mü? ChatGPT problem mi var?

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CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?

ChatGPT , OpenAI tarafından geliştirilen ve Kasım 2022'de piyasaya sürülen bir yapay zeka (AI) sohbet robotudur. ChatGPT neden açılmadığı henüz bilinmiyor. ChatGPT'den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

23 Ocak 2025 CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT 23 Ocak 2025 tarihinde çöktü mü sorusu sıkça araştırılıyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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