Chatgpt'nin neden açılmadığı ve mesaj akışı hatasının sebepleri, platforma erişim sorunu yaşayan birçok kişinin gündeminde yer aldı. Kullanıcılar, yaşanan sorunlarla ilgili resmi açıklamaları takip ederek sorunun kaynağını öğrenmeye çalıştı. Konuyla ilgili detaylar haberimizin devamında yer alıyor. ChatGPT çöktü mü? 4 Eylül ChatGPT neden çalışmıyor?

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

"Too many concurrent requests" hatası, ChatGPT gibi yapay zeka platformlarında sık rastlanan bir uyarıdır. Bu hata, kullanıcıların kısa sürede çok sayıda istek göndermesi durumunda ortaya çıkar. OpenAI, sistem kaynaklarını dengede tutmak ve tüm kullanıcılara eşit erişim sağlamak için belli kullanım limitleri uygular. Bu yüzden, aynı anda çok fazla talep geldiğinde sistem bu uyarıyı verir.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

3 ve 4 Eylül tarihlerinde ChatGPT kullanıcıları erişim sorunları yaşamaya devam etti. Platformda sohbet başlatmakta zorlanan ve mevcut sohbetleri devam ettiremeyen kullanıcılar, çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı. ChatGPT'nin resmi duyuru sayfasında, sorunların kabul edildiği ve çözüm için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

CHATGPT "ÇOK FAZLA EŞ ZAMANLI İSTEK" HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hata, ChatGPT'ye aynı anda çok sayıda istek gönderildiğinde ortaya çıkar. OpenAI, sistem kaynaklarını korumak ve tüm kullanıcıların eşit şekilde hizmet almasını sağlamak için belli eş zamanlı istek limitleri uygular. Bu sınırlar aşıldığında, "Çok Fazla Eş Zamanlı İstek" hatasıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu sorunu çözmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz: İstek gönderme hızınızı düşürmek ve aralıklarla talepte bulunmak, sistem üzerindeki yükü azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca farklı bir cihaz veya tarayıcıdan giriş yapmayı deneyebilirsiniz. Eğer kullanım limitlerinizi sık sık aşıyorsanız, OpenAI'nin sunduğu çeşitli abonelik planlarını inceleyip daha yüksek kapasite sunan bir plana geçiş yapmanız faydalı olabilir.

Ayrıca, OpenAI'nin resmi durum sayfasını takip ederek sistemde genel bir problem olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Böylece olası kesinti veya bakım çalışmaları hakkında güncel bilgi edinebilirsiniz.