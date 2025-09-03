ChatGPT çöktü mü? 3 Eylül ChatGPT neden çalışmıyor?

Chatgpt'nin neden açılmadığı ve mesaj akışı hatasının sebepleri, platforma erişim sorunu yaşayan birçok kişinin gündeminde yer aldı. Kullanıcılar, yaşanan aksaklıklar karşısında resmi açıklamaları takip ederek sorunun kaynağını öğrenmeye çalıştı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

"Too many concurrent requests" hatası, ChatGPT gibi yapay zeka platformlarında sıkça karşılaşılan bir uyarıdır. Bu hata, kullanıcı tarafından kısa bir süre içinde çok sayıda istek gönderildiğinde ortaya çıkar. OpenAI, sistem kaynaklarını korumak ve tüm kullanıcılara adil erişim sağlamak amacıyla belirli kullanım sınırları uygular. Bu nedenle, eş zamanlı olarak çok fazla talepte bulunulması durumunda sistem otomatik olarak bu hatayı verir.

CHATGPT NE ZAMAN DÜZELECEK?

2 ve 3 Eylül tarihlerinde ChatGPT kullanıcıları erişim problemleriyle karşılaşmaya devam etti. Platformda sohbet başlatmakta güçlük çeken ve mevcut konuşmaları sürdüremeyen kullanıcılar, çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı. ChatGPT'nin resmi duyuru sayfasında yaşanan sorunlar kabul edilerek çözüm için çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

CHATGPT "ÇOK FAZLA EŞ ZAMANLI İSTEK" HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hata, ChatGPT'ye aynı anda çok fazla istek gönderildiğinde ortaya çıkar. OpenAI, sistem kaynaklarını korumak ve tüm kullanıcıların adil şekilde hizmet almasını sağlamak için belirli eş zamanlı istek sınırları uygular. Bu sınırlar aşıldığında, "Çok Fazla Eş Zamanlı İstek" hatasıyla karşılaşabilirsiniz.

Bu hatayı çözmek için şu adımları deneyebilirsiniz: İstek gönderme hızınızı azaltmak ve aralıklı olarak talepte bulunmak, sistemin yükünü hafifletir. Ayrıca, farklı cihaz veya tarayıcıdan giriş yaparak deneme yapmak faydalı olabilir. Eğer yoğun kullanım limitlerinizi aşıyorsanız, OpenAI'nin sunduğu farklı abonelik planlarını inceleyip daha yüksek kapasiteli planlara geçiş yapabilirsiniz.

Son olarak, OpenAI'nin resmi durum sayfasını takip ederek sistemde genel bir sorun olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Böylece olası kesintiler veya bakım çalışmaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.