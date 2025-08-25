Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Charlie'nin Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Charlie'nin Melekleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Charlie'nin Melekleri konusu, özeti ve Charlie'nin Melekleri oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Charlie'nin Melekleri filminin detayları…

Sinemaseverlerin büyük ilgisini gören Charlie'nin Melekleri, beyaz perdede elde ettiği başarının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve macera dolu yapısıyla dikkat çeken film, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak edilenler arasında yer alıyor.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ FİLMİNİN KONUSU

Filmde genç bir mühendis, dünya için ciddi risk oluşturabilecek yeni bir iletişim teknolojisi geliştirir. Ancak bu buluşun kötü amaçlarla kullanılma ihtimali ortaya çıkınca Charlie'nin üç meleği devreye girer. Cesur ve yetenekli ajanlar, insanlığı büyük bir felaketten korumak için hayatlarını tehlikeye atarak zorlu bir mücadeleye girişir.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Kristen Stewart – Sabina Wilson

• Naomi Scott – Elena Houghlin

• Ella Balinska – Jane Kano

• Elizabeth Banks – Rebekah Bosley

• Djimon Hounsou – Edgar Bosley

• Patrick Stewart – John Bosley

• Sam Claflin – Alexander Brock

• Noah Centineo – Langston

• Jonathan Tucker – Hodak

• Nat Faxon – Peter Fleming

• Luis Gerardo Méndez – The Saint

• Chris Pang – Jonny Smith

• David Schütter – Ralph

• Hannah Hoekstra – Ingrid (Angel)

• Prince Alim Hassan – Emre Kentmenoğlu

• Pradeep Prasad – Murali Perumal

• Sven Ludwig – Sebastian Kroehnert

• Fatima Ahmed, Marie-Lou Sellem, Batur Belirdi, Susan Olson, Anna Drexler, Michael Strahan, Ronda Rousey, Laverne Cox, Lili Reinhart, Hailee Steinfeld, Robert Maaser, Hélène Cardona, Anouar H. Smaine, Danny Pardo

CHARLİE'NİN MELEKLERİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri farklı ülkelerde gerçekleşti. İstanbul'un tarihi dokusu, Hamburg'un modern mimarisi ve Berlin'in hareketli atmosferi filmde önemli sahnelere ev sahipliği yaptı. Bu uluslararası mekânlar, yapımın görsel zenginliğini artırırken izleyiciye de farklı kültürleri yansıtan sahneler sunuyor.

Osman DEMİR
