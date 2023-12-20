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Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü?

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Cevdet Arıkan'ın neden öldüğü merak konusu oldu. Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan'ın ölüm sebebi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü? İşte detaylar...

Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından biri olan "Tosun Paşa" filmi, Suphi karakteriyle hafızalara kazınan Cevdet Arıkan 76 yaşında hayatını kaybetti. Cevdet Arıkan'ın vefat haberinin ardından ölüm sebebi merak konusu oldu. Arama motorlarında usta sanatçının ölümü hakkında merak edilenler sorgulatılıyor. Peki, Cevdet Arıkan kimdir, kaç yaşında? Cevdet neden öldü, ölüm sebebi ne? Detaylar haberimizde...

CEVDET ARIKAN NEDEN ÖLDÜ?

Tosun Paşa filminde Seferoğulları'ndan Suphi'yi oynayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Arıkan, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmak istenen oyuncu, yolda hayatını kaybetti. 76 yaşında vefat eden Arıkan, bugün Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Cevdet Arıkan neden öldü, ölüm sebebi ne? Tosun Paşa Suphi öldü mü?

TOSUN PAŞA SUPHİ'Yİ CANLANDIRAN CEVDET ARIKAN ÖLDÜ MÜ?

"Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Gırgır Ali" ve "İstasyon" gibi filmlerin de aralarında bulunduğu 100'den fazla yapımda rol alan Cevdet Arıkan'ın cenazesi bugün Tarsus ilçesinde toprağa verilecek. Babasının ölümünün ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Cem Arıkan "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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