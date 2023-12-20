Cevdet Arıkan kimdir? Cevdet Arıkan kaç yaşında, nereli? Cevdet Arıkan hayatı ve biyografisi!

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CEVDET ARIKAN KİMDİR?

Cevdet Arıkan, 26 Şubat 1948 tarihinde Adana, Türkiye'de doğdu. Türk vatandaşı olan ünlü oyuncu, 19 Aralık 2023 tarihinde 75 yaşında, Tarsus, Mersin, Türkiye'de hayatını kaybetti. Yeşilçam oyuncusu Cevdet Arıkan, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle tedavi gören sinema sanatçısı Arıkan, Yeşil Mahalle'deki evinde rahatsızlandı. Arıkan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi. Cevdet Arıkan, 1971-1990 yılları arasında Türk sinemasında etkin olarak yer aldı. Usta oyuncu birçok önemli filmde rol aldı ve Türk sinemasına katkıda bulundu. İşte Cevdet Arıkan'ın filmografi ve kariyerinde yer aldığı bazı önemli filmler:

1971: Ayşecik Bahar Çiçeği

1972: Feryat

1973: Anadolu Ekspresi

1974: Mavi Boncuk

1975: Tosun Paşa

1976: Leş Kargaları

1977: Yangın

1978: Neşeli Günler

1980: Banker Bilo

1982: Gırgır Ali

1984: Sevmek Yeniden Doğmak

1986: Ramo / Türk Rambosu

1987: Kiracı

1989: Hedef

1990: Koltuk Belası

Cevdet Arıkan, Türk sinemasının sevilen ve tanınan isimlerinden biri olarak anılmaktadır.