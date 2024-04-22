Cevahir AVM'de ikinci intihar! Cevahir AVM intihar olayı nedir? Olay ne zaman oldu?

İstanbul Şişli'deki alışveriş merkezinde bir kadın 5. kattan atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cevahir AVM'de ikinci intihar! Cevahir AVM intihar olayı nedir? Olay ne zaman oldu?

CEVAHİR AVM'DE İNTİHAR OLAYI NE ZAMAN OLDU?

Olay akşam saat 22.00 sıralarında Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre Cansın Mayuk isimli kadın alışveriş merkezinin 5. katındaki korkulukları aşarak aşağıya atladı. Olayı gören vatandaşlar panikle kadının başına toplandı.

İNTİHAR EDEN KADIN ÖLDÜ MÜ?

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansın Mayuk'un daha önceden de canına kıyma teşebbüsünde bulunduğuna dair kaydı olduğu öğrenildi.

İKİNCİ İNTİHAR VAKASI NE?

Geçtiğimiz salı günü yine aynı alışveriş merkezinde bir şahıs yaşamına son vermişti. Yaşanan bu olay neticesinde son bir haftada benzer bir durum ikinci kez meydana geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.