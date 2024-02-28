Üye Girişi
Haberler

Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

CESİM YILMAZ KİMDİR?

Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta dünyaya geldi ve burada ilk eğitim hayatına başladı. İlkokul ve ortaokul eğitimini de Muş'ta tamamladıktan sonra Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren kendi şirketinin yöneticiliğini üstlenen Yılmaz, iş dünyasındaki deneyimini ve liderlik yeteneklerini bu alanda sergilemektedir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almış ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Hak Sanayii ve İş Adamları Derneği HAKSİAD'ın Muş İl Temsilciliği görevini üstlenmiştir. Siyasi arenadaki kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Yılmaz, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Evli olan Yılmaz'ın üç çocuğu bulunmaktadır.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

HÜDAPAR Muş Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Iğdır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Iğdır adayı Nejla Kum ve Mehmet Nuri Güneş kimdir? Yahya Aydın kimdir? HÜDA PAR Nevşehir Belediye Başkan Adayı Yahya Aydın kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hatay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu kimdir? Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title