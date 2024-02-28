Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cesim Yılmaz kimdir? HÜDA PAR Muş Belediye Başkan Adayı Cesim Yılmaz nereli? Detaylar haberimizdedir…

CESİM YILMAZ KİMDİR?

Cesim Yılmaz, 1978 yılında Muş'ta dünyaya geldi ve burada ilk eğitim hayatına başladı. İlkokul ve ortaokul eğitimini de Muş'ta tamamladıktan sonra Sosyoloji Bölümü'nde lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren kendi şirketinin yöneticiliğini üstlenen Yılmaz, iş dünyasındaki deneyimini ve liderlik yeteneklerini bu alanda sergilemektedir. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif rol almış ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Hak Sanayii ve İş Adamları Derneği HAKSİAD'ın Muş İl Temsilciliği görevini üstlenmiştir. Siyasi arenadaki kariyerine HÜDA PAR çatısı altında adım atan Yılmaz, HÜDA PAR Genel İdare Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Evli olan Yılmaz'ın üç çocuğu bulunmaktadır.