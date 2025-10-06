Cennetin Çocukları 4. bölüm CANLI izleme link var mı TRT 1?

Toplumun karanlık yüzünden gelen bir mafya üyesinin, sıcacık bir aile ortamında değişim ve arınma yolculuğuna çıktığı Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş bir adamın, insan-ı kâmil olma çabasını anlatan dizi, izleyicilere hem aksiyon hem de derin duygular sunuyor. TRT 1'de canlı izleme linki merak edenler için işte detaylar…

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1'in iddialı yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi başarılı isimler rol alıyor. Her biri farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan bu oyuncular, dizinin duygusal derinliğine ve dramatik atmosferine güç katıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Muhsin'in hastalığı, İskender için büyük bir iç hesaplaşmaya dönüşür. Bir yandan vicdanıyla mücadele eden İskender, diğer yandan Gönül'le arasındaki duygusal yakınlaşmanın ilk sinyallerini verir.

Ayla ise beklenmedik bir şekilde kendini tüm ailenin karşısında bulur. Bayram'la birlikte çıktığı yolculukta bambaşka bir serüvene adım atar. Ancak bu yolun sonu, onların kaderini tamamen değiştirecektir.

Öte yandan Sarı Dayı, Çiçek Otel'e karşı yeni bir hamle yapmaya kararlıdır. Otel bu baskıya dayanabilecek midir? Adem ise babasının yanında işe başlar ve ilk gününde Sezen ile Fırfır'la karşılaşır. Bu buluşma, gençleri sürükleyici bir maceranın içine çeker.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz bölümde İskender, her şey yoluna girdi derken yeniden tehlikenin içine düşmüştü. Şimdi ya Muhsin'i kurtarıp kimliğini riske atacak ya da sessiz kalıp kaderine razı gelecekti. Bu ikilem, karakterin iç dünyasında büyük bir fırtına kopardı.

Gönül, babasının acısını yaşarken karşısına çıkan Sarı Dayı ile tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Bayram ise kendi hikayesinde beklenmedik bir dönemeçteydi; fırtınanın ortasında bir denizkızını kurtarmaya çalışan bir adamın masalına dönüştü her şey.

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Dizinin merkezinde İskender adlı karakterin yaşam mücadelesi yer alıyor. Sokaklarda büyümüş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, her zaman bileğinin gücüyle yaşamını sürdürmüştür. Ancak bir gün yolu Arafköy adındaki sıcak bir kasabaya düşer ve burada hayatın bambaşka bir yönünü keşfeder.

Ege'nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender geçmişiyle yüzleşir. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler onun hayatına dokunarak değişim yolculuğuna eşlik eder. Fakat Arafköy'de herkesin kendi sırrı ve taşıdığı yükü vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 4. BÖLÜM CANLI İZLE

Cennetin Çocukları'nın 4. bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak TRT 1'in resmi yayın platformları üzerinden izleyebilirsiniz.