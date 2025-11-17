Cennetin Çocukları 10. bölüm CANLI izleme link var mı TRT 1?

Toplumun karanlık yüzünden gelen bir mafya üyesinin, sıcacık bir aile ortamında değişim ve arınma yolculuğuna çıktığı Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş bir adamın, insan-ı kâmil olma çabasını anlatan dizi, izleyicilere hem aksiyon hem de derin duygular sunuyor. TRT 1'de canlı izleme linki merak edenler için işte detaylar…

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1'in iddialı yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi başarılı isimler rol alıyor. Her biri farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan bu oyuncular, dizinin duygusal derinliğine ve dramatik atmosferine güç katıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İskender ve Gönül artık bir yol ayrımındadır. Gönül daha fazla dayanamaz, İskender ile yüzleşir. Bu yüzleşmede neler itiraf edilecektir?

Sezen, Adem ve ailesi için kendini feda edip, Şeref'e boyun eğer. Adem, Sezen'i kurtarmak için ne yapacaktır?

Bayram, aşkını unutmaya çalışırken Yasemin, aşkı için fedakârlığıyla sınanır. Kuzenler tekrar birleşir ve yeni bir maceraya atılır. Bu kez başarılı olabilecekler midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Dizinin merkezinde İskender adlı karakterin yaşam mücadelesi yer alıyor. Sokaklarda büyümüş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, her zaman bileğinin gücüyle yaşamını sürdürmüştür. Ancak bir gün yolu Arafköy adındaki sıcak bir kasabaya düşer ve burada hayatın bambaşka bir yönünü keşfeder.

Ege'nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender geçmişiyle yüzleşir. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler onun hayatına dokunarak değişim yolculuğuna eşlik eder. Fakat Arafköy'de herkesin kendi sırrı ve taşıdığı yükü vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 10. BÖLÜM CANLI İZLE

Cennetin Çocukları'nın 10. bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak TRT 1'in resmi yayın platformları üzerinden izleyebilirsiniz.