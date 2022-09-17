Suç örgütü liderliği suçundan aranan Sedat Peker'i sosyal medyadan tehdit eden Cenk Çelik'in kim olduğu halk tarafından "Cenk Çelik kimdir?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik öldü mü? Detayları haberimizde…

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Sosyal medya hesabından Sedat Peker'e yönelik tehdit videoları çeken Cenk Çelik'in kim olduğu merak konusu haline geldi. Suç örgütü lideri Sedat Peker'i sosyal medya hesaplarından tehdit eden Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik öldü mü? İşte detaylar…

CENK ÇELİK KİMDİR?

18 Şubat 1972 yılında doğan Cenk Çelik, sosyal medyada Suç örgütü lideri Sedat Peker ve yakınlarını tehdit ettiği videolar ile tanınıyordu. Aslen Siirtli olan Cenk Çelik, İstanbul'da ikametgâh ediyor.

2020'de düzenlenen "Hijyen Operasyonu" kapsamında, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş ve kardeşi Zafer Çelik'in de içerisinde bulunduğu 10 şüpheli ile birlikte gözaltına alınan Cenk Çelik, Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırasında kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

CENK ÇELİK ÖLDÜ MÜ?

Sedat Peker ve yakınlarına karşı sosyal medyadan tehdit videoları paylaşan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de sokakta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda başından vurularak ağır yaralandı.

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