2000'li yılların başında ünlü sanatçıların taklidini yaparak geniş kitlelerce tanınan ve uzun süredir Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu hayata gözlerini yumdu. Peki, Cengizhan Sabuncu neden öldü, hastalığı neydi?

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre; Cengizhan Sabuncu'nun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Zincirlikuyu Mezarlık Camii'nden kaldırılacak. Peki, Cengizhan Sabuncu neden öldü, hastalığı neydi?

CENGİZHAN SABUNCU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengiz Han'ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi. Yapılan tedavi olumsuz sonuçlandı ve Cengizhan yaşam savaşını kaybetti.

Sibel Can'ın yıllardır asistanlığını yapan Cengiz Han karaciğer kanserine yenildi.

Tanyeli, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj yayınlandı.

"Ahhh Cengizhan'ım canım yanıyor tarifi yok ki ifade edebileyim...

Hastaneye gelip bütün bir gün yanımda kaldın, tesbihler çektin benim şifam için, nasıl bir fani dünya bu, nasıl ani ölüm bu.

Telefonuma cevap vereydin keşke şu 2 aydır ilk defa doktorumun hafta sonu ev izni oldu, o da zaten burnumuzdan geldi hastaneye geri döndük.

Keşke telefonuma cevap vereydin yarım saat olsa yüzünü göreydim ama ne sen, ne de ben nereden bilecektik ki böyle ani, bu kısacık zamana yazılmış bir ayrılık ...

Allahım annene ve biz sevenlerine, tüm dostlarına sabır versin.

Mekanın cennet olsun Cengizhan.

Ahhh ciğerimizi yaktın 35 yıllık arkadaşım, kardeşim, sırdaşım çok üzgünüm ve inanamıyorum beni beklerken sen."

55 yaşındaki Sabuncu, özellikle Tıpatıp Show grubuyla tanınan bir isimdi ve vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı. Ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya üzerinden duyduğu derin acıyı paylaşarak, "Can parçam Cengomm. Melek oldun sen" sözleriyle duygularını dile getirdi.