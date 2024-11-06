Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi?

Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 2000'li yıllarda büyük beğeni toplayan "Tıpatıp Show" grubunda Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz yer alıyordu. Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Detaylar haberimizdedir...

CENGİZHAN SABUNCU ÖLDÜ MÜ?

Ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sibel Can yakın dostu ve menajerinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu. 55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

CENGİZHAN SABUNCU KİMDİR?

Tıpatıp Show grubuyla tanınan 55 yaşındaki Cengiz Sabuncu'nun vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Ünlü sunucu Seray Sever, sosyal medya üzerinden hislerini paylaştı ve "Can parçam Cengomm. Melek oldun sen" sözleriyle Sabuncu'ya olan sevgisini ifade etti.