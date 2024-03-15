Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli?
Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek nereli? Detaylar haberimizdedir…
CENGİZ BÖLEK KİMDİR?
Cengiz Bölek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.