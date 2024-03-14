Cengiz Arslan kimdir? AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan kaç yaşında, nereli?
Cengiz Arslan kimdir? AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan kaç yaşında, nereli? AK Parti Denizli-Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Cengiz Arslan, AK Parti'nin Denizli- Çameli'deki belediye başkan adayıdır. Arslan'ın kişisel bilgileri ve politik geçmişi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için haberimizi okuyun.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Denizli- Çameli Belediye başkan adayı Cengiz Arslan oldu. Peki, Cengiz Arslan kimdir? AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan kaç yaşında, nereli?
CENGİZ ARSLAN KİMDİR?
- 1972 yılında Çameli ilçesi Kızılkaya köyünde dünyaya geldi.
- İlk okulu Kızılkaya İlköğretim okulu, ortaokulu Çameli Ortaokulu'nda okudu.
- 1990 yılında, Denizli Endüstri Meslek Lisesi, elektrik bölümünden mezun olup hemen iş hayatına atıldı.
- İlk olarak Küçüker tekstil serbest piyasada çalıştıktan sonra, 1991 yılında T.E.K da teknisyen olarak göreve başladı. 1992 yılında ilçe işletme sorumlusu olarak idarecilik hayatıma başladı.
- 1994 yılında T.E.K' nun bölünmesiyle TEDAŞ elektrik dağıtım A.Ş de aynı unvan ile çalışmaya devam etti.
- 1995 yılında 18 aylık vatani görevimi tamamladıktan sonra 6 ay Baklan ilçesinde görev yaptı daha sonrasında tekrar ilçem Çameli'de görevime devam etti.
- 2005 yılında Menderes EDAŞ, 2008 yılında Aydın, Denizli ve Muğla illerinin de özel sektöre devri ile AYDEM EDAŞ şirketinde ilçe işletme yönetmen unvanı ile görev yaptı.
- Evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Cengiz Arslan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı olmuştur.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.