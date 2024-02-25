Cemreler düştü mü? 2024 ilk cemre düştü mü?

Cemre düştü mü 2024? Merak edilmekte ve araştırılmaktadır. DK sözlükte "Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi." anlamına gelen cemrelerin düşüş tarihleri ve günleri merak ediliyor. Peki, Cemre düştü mü 2024? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Cemre hangi tarihte düşer?

CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

CEMRE DÜŞTÜĞÜNÜ NASIL ANLARIZ?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Cemrenin her düşüşünde havalar ısınmaya başlar ve insanlar bu ısınan havayı hisseder. Her bir cemrenin düşüşü ile havalar ısınmaya başlar.

Arkasından hızlıca tekrar buzlara doğru iner ve onları parçalar. Ardından yerin dibine girer ve oradan toprağı ısındırır. Isınan toprak çok ısınır ve buhar çıkartmaya başlar.