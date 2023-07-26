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Cemre Solmaz Emre Aslan ayrıldı mı?

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Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna veda ettiğini açıklayarak sevenlerini üzen yakışıklı oyuncu Emre Aslan'ın özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Cemre Solmaz Emre Aslan ayrıldı mı?

ÇGHB 2'nin sevilen oyuncularından olan Emre Aslan hakkında sorgular sürüyor. Peki, Cemre Solmaz Emre Aslan ayrıldı mı?

CEMRE SOLMAZ EMRE ASLAN AYRILDI MI?

Oyuncu Emre Aslan ile ayrıldığı iddia edilen Cemre Solmaz yeniden gündem oldu. Instagram'da ünlü oyuncu ile fotoğraflarını kaldıran Cemre Solmaz'a hayranları sorular soruyor. Öte yandan Cemre Solmaz Instagram hesabından yaptığı açıklama ile ayrılığı doğruladı. İşte o açıklama:

Cemre Solmaz Emre Aslan ayrıldı mı?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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