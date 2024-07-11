Cemre Baysel kimdir? Oyuncu Cemre Baysel kaç yaşında, dizi ve filmleri neler?

Cemre Baysel'in oynadığı dizi ve filmler neler olduğu merak ediliyor. Markalarla yaptığı işbirlikleri ve başrol oynadığı dizilerle popülerliği artan Cemre Baysel kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Cemre Baysel'in hayatı ve biyografisi haberimizde yer alıyor…

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Oyuncu Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi alan Cemre Baysel'in televizyon ekranlarındaki ilk işi 2014 yılında Yeşil Deniz'de canlandırdığı bir yardımcı roldü.

Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'ın karşısında başrolde yer aldı.