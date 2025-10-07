Cemre Baysel Blok3 neden ayrıldı? Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in adı, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Rapçi Blok3 ile kısa süren ilişkisiyle magazin gündemini sarsan Baysel'in ayrılığı, hayranlarını şaşırttı. Detaylar...

CEMRE BAYSEL BLOK3 NEDEN AYRILDI?

Cemre Baysel'in rapçi Blok3 ile yollarını ayırmasının perde arkasında ailesinin tutumu olduğu ileri sürüldü. "Gel Konuşalım" adlı magazin programında konuşan sunucu Ece Erken, Cemre Baysel'in ailesinin Blok3'e sıcak bakmadığını dile getirdi. Erken, canlı yayında yaptığı açıklamada, Baysel'in ailesinin, "çalıştırmayan erkek" düşüncesine sahip bir kişiyle olmasını istemediğini belirtti. Aynı programda, Blok3'ün de tıpkı Baysel'in eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz gibi, evlilik sonrası çalışmasını istemediği iddia edildi.

Cemre Baysel'in ailesine düşkün olduğu ve ailesine maddi-manevi destek verdiği biliniyor. Bu nedenle ailesinin fikirlerinin Baysel için önemli olduğu konuşuluyor. Ailesinden onay çıkmamasıyla birlikte, çiftin ilişkisini sonlandırdığı öne sürüldü.

CEMRE BAYSEL BLOK3 SEVGİLİ Mİ?

Cemre Baysel ve Blok3'ün kısa süreli bir birliktelik yaşadığı iddiaları magazin dünyasında uzun süre konuşuldu. İkilinin birlikte paylaşıldığı öne sürülen fotoğraflar ve sosyal medya hikayeleri, hayranlar arasında büyük merak uyandırdı. Ancak ilişki hakkında ne Cemre Baysel'den ne de Blok3'ten doğrulama geldi.

İkili arasındaki yakınlaşmanın kısa sürdüğü, ailenin onay vermemesiyle birlikte bu sürecin sona erdiği iddia edildi.Taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, söylentiler sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.