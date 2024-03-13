Üye Girişi
Haberler

Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli?

Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

CEMAL KOBAŞ KİMDİR?

Cemal Kobaş, 1983 yılında Denizli'nin Serinhisar ilçesinde doğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Kobaş, hayatının büyük bir bölümünü Denizli ve çevresinde geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Serinhisar'da tamamladıktan sonra iş dünyasına adım atan Kobaş, Ersancak Leblebi ve Kuruyemiş Firması'nın sahibi oldu. Siyasi kariyerine 2009-2014 yılları arasında Serinhisar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. Gençlerle olan etkileşimiyle dikkat çeken Kobaş, ardından 2016-2021 yılları arasında Serinhisar Leblebiciler Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürüttü. Denizli Ticaret Borsası'nda 2018-2023 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve daha sonra 2018'den itibaren Meclis Üyeliği görevlerini başarıyla sürdürdü. Ayrıca, sivil toplum faaliyetlerinde aktif olarak rol aldı ve 2019-2023 yılları arasında Ak Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Cemal Kobaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi Serinhisar Denizli Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Vedat Ergün kimdir? MHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün kaç yaşında, nereli? Mehmet Şenses kimdir? CHP Adana Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenses kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? MHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Batman Beşiri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Beşiri adayı Mehmet Akif Akın kimdir? Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ardahan Göle adayı Serkan Yılmaz kimdir? Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adana merkez Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Tutak adayı Mahmut Tataş kimdir? Yusuf Erdin kimdir? MHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Taşlıçay adayı Mehmet Ali Budak kimdir? Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Patnos adayı Rojbin Kartal Manzak kimdir? Ali Demirçalı kimdir? CHP Adana Yüreğir Belediye Başkan Adayı Ali Demirçalı kaç yaşında, nereli? Kamil Turhan kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Büyükorhan Belediye Başkan adayı Kamil Turhan kaç yaşında, nereli? Erdinç Altınok kimdir? CHP Adana Yumurtalık Belediye Başkan Adayı Erdinç Altınok kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title