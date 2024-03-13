Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş nereli? Detaylar haberimizdedir…

CEMAL KOBAŞ KİMDİR?



Cemal Kobaş, 1983 yılında Denizli'nin Serinhisar ilçesinde doğdu. Evli ve üç çocuk babası olan Kobaş, hayatının büyük bir bölümünü Denizli ve çevresinde geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Serinhisar'da tamamladıktan sonra iş dünyasına adım atan Kobaş, Ersancak Leblebi ve Kuruyemiş Firması'nın sahibi oldu. Siyasi kariyerine 2009-2014 yılları arasında Serinhisar Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini üstlenerek başladı. Gençlerle olan etkileşimiyle dikkat çeken Kobaş, ardından 2016-2021 yılları arasında Serinhisar Leblebiciler Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanlığı görevini yürüttü. Denizli Ticaret Borsası'nda 2018-2023 yılları arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve daha sonra 2018'den itibaren Meclis Üyeliği görevlerini başarıyla sürdürdü. Ayrıca, sivil toplum faaliyetlerinde aktif olarak rol aldı ve 2019-2023 yılları arasında Ak Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.

Cemal Kobaş, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.