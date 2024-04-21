Cem Yılmaz eleştirilere ne cevap verdi? Cem Yılmaz kendisini eleştirenlere ne dedi?

Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülen ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. Peki, Cem Yılmaz eleştirilere ne cevap verdi? Cem Yılmaz kendisini eleştirenlere ne dedi? Detaylar haberimizde...

CEM YILMAZ ELEŞTİRİLERE NE CEVAP VERDİ?

Serenay Sarıkaya'yla bir dönem aşk yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla eski sevgilisi Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü. Yılmaz bu kez de ısırılmış Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Yılmaz'ın bu paylaşımı da gönderme olarak algılanınca ünlü komedyen adeta çileden çıktı.

CEM YILMAZ SERENAY SARIKAYA'YA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Eski sevgilisine gönderme yaptığı düşünülen Cem Yılmaz, kendisine yönelik tepkilerin artmasından sonra bir gözünde görme kaybı olduğu için böyle bir paylaşım yaptığını söyledi. Sarıkaya'nın ise şaşı pozu ile paylaştığı fotoğraf, Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı.

CEM YILMAZ SOSYAL MEDYADA NE PAYLAŞTI?

Ünlü komedyenin son olarak yaptığı paylaşım da tepki çekti. "Acıbadem'deyim ama iyiyim, küçük mutluluklar" notuyla ısırılmış Acıbadem kurabiyesi paylaşan Cem Yılmaz'ın yeniden Sarıkaya'ya gönderme olarak düşünüldü.

CEM YILMAZ KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE NE DEDİ?

Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püskürdü. Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var." dedi.