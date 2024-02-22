Birçok kişi Cem Toker'in kim olduğunu merak ediyor. Siyasi kariyeri merak edilen Toker araştırılıyor. . Kendisi hakkında daha fazla bilgi almak ve politik kariyerini daha yakından incelemek isteyenler için detaylı bir profil hazırladık. Peki, Cem Toker kimdir? Cem Toker kaç yaşında, nereli?

CEM TOKER KİMDİR?

Cem Toker (d. 5 Temmuz 1957, İstanbul), Türk siyasetçi, ekonomist, iş insanı ve Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanıdır. Ortaöğrenimini İstanbul Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Cem Toker, daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü kazanmasına rağmen ABD'ye turist vizesi ile giderek Arizona Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans öğrenimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Toker, bekârdır ve çocuğu yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nde finans sektöründe çalıştı ve uluslararası danışmanlık, rehberlik ve dil hizmetleri veren bir şirket kurdu. 1996 yılında Liberal Demokrat Parti'ye (LDP) katıldı. LDP İstanbul il yönetim kurulu üyeliği, İstanbul il başkanlığı, genel sekreter yardımcılığı ve genel sekreterlik görevlerinde bulunduktan sonra 20 Haziran 2005 tarihinde genel başkanlığa seçildi. 29 Ocak 2017'de görevini Gültekin Tırpancı'ya devretti. Arizona Türk-Amerikan Derneği ve Liberal Demokrasi Enstitüsü kurucu üyesidir.