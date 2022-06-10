Cem Korkmaz neden ve nasıl öldü? Cem Korkmaz kimdir? - Haberler

Cem Korkmaz neden öldü merak ediliyor. İnternette paylaştığı videolarla geniş kesimlere hitap ederek ünlenen Cem Korkmaz hakkında Cem Korkmaz neden öldü? Cem Korkmaz intihar mı etti? Cem Korkmaz kimdir, babası kimdir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep İvedik 4 filmiyle de tanınan ve ünlü Youtube fenomeni Cem Korkmaz'ın intihar haberi sevenlerini şok etmişti. Peki, Cem Korkmaz neden ve nasıl öldü? Cem Korkmaz kimdir? İşte detaylar...

CEM KORKMAZ NEDEN ÖLDÜ?

Cem Korkmaz'ın intihar etmesi sevenlerini derinden üzerken, neden intihar ettiği de merak ediliyor. Anahtarla dairenin kapısını açan arkadaşının Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde bulmasının ardından olay yerine savcı ve polis gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerde, Korkmaz'ın intihat etmiş olabileceğine dair bulgular elde edilirken, cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

CEM KORKMAZ'IN BABASINDAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İHA'nın haberine göre, Üsküdar'daki evinde dün akşam intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Bursa'ya götürüldü. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.

CEM KORKMAZ KİMDİR?

Cem Korkmaz 1987 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Eğitim hayatını Bursa Devlet Tiyatrosun'da eğitim alarak tamamlayan Cem Korkmaz, ilk olarak ünlü video platformu YouTube'da çeşitli kanallarda yayınladığı videolarla tanındı.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda eğitimini tamamlayan Cem Korkmaz, Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Kocan Kadar Konuş, Recep İvedik 4 ve 2008 yapımı AROG sinema filmlerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Dizi sektöründe de bulunan Cem Korkmaz, Diğer Yarım dizisinin oyuncu kadrosunda da yer almıştı.

Cem Korkmaz, aynı zamanda G.O.R.A filminde rol alan ve akıllara "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor" repliğiyle kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğluydu.

Haberler.com - Gündem