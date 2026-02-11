Haberler

Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
45 yaşındaki tanınmış oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde yaşadığı kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acil olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

45 yaşındaki ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SON MESAJLAŞMASI KAHRETTİ

Oyuncu Celil Nalçakan, Poyraz Karayel dizisinde birlikte rol aldığı arkadaşı Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını sosyal medya hesabından paylaştı. Nalçakan, yakın dostuna "Bana bunu nasıl yaparsın?" veda etti.

Öte yandan, söz konusu mesajlaşmada Arslan'ın Nalçakan'a fotoğraf atıp, "Neredesin balım?" diye sorduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
