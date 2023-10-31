"MHP Milletvekili Celal Adan ile HEDEP milletvekilleri arasındaki tartışması nedir?" Konusu araştırılıyor. TBMM Genel Kurulu'nda, 12. Kalkınma Planı görüşmelerine başlamadan önce "küfür polemiği" yaşandı. Peki, Celal Adan ne dedi? Celal Adan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? İşte detaylar…

CELAL ADAN NE DEDİ? MHP Milletvekili Celal Adan ile HEDEP milletvekilleri arasındaki tartışma nedir?

HEDEP temsilcileri, Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını tamamladıktan sonra mikrofonun hâlâ açık olduğunu fark edemediği iddiasıyla, geçen hafta birleşimi yöneten Mhp'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın görevden ayrılmasını talep etti. Peki, Celal Adan ne dedi? MHP Milletvekili Celal Adan ile HEDEP milletvekilleri arasındaki tartışması nedir? Celal Adan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi partiden? İşte detaylar…

CELAL ADAN NE DEDİ?

TBMM Genel Kurulu'nda geçen Perşembe günü, HEDEP Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın konuşmasını tamamladıktan sonra, birleşimi idare eden TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın mikrofonun kapalı olduğunu sanarak kullandığı "Küfür" ifadesi kamerada görüntülendi ve sosyal medyada tartışma konusu oldu.

MHP MİLLETVEKİLİ CELAL ADAN İLE HEDEP MİLLETVEKİLLERİ ARASINDAKİ TARTIŞMA NEDİR?

MHP temsilcileri, Adan'ın HEDEP üyelerini hedeflemediğini belirtti. Bu anlaşmazlığın çözümü için kapalı kapılar ardında diplomatik çabalar sürdürüldü. Elde edilen bilgilere göre, Adan, parti liderleri aracılığıyla HEDEP üyelerini hedeflemediğini, ağzından istemeden küfürlü ifadelerin çıktığını iletti. Ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Celal Adan'ı savundu. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli, Sakık'ı hedef alarak, "Geçtiğimiz hafta TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye hak ettiği cevabı yüreklice veren Meclis Başkanvekilimiz ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Celal Adan'ın isabetli sözleri bizim sözümüzdür" dedi.

CELAL ADAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ PARTİDEN?

Celal ADAN 10 Eylül 1951'de Ağrı Tutak'ta doğdu. Annesinin adı Fatma, Babasının adı Temur'dur. İlk ve Ortaokulu Ağrı "Tutak'ta, Liseyi Erzurum Yatılı Lisesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini bitirerek, Orman Yüksek Mühendisi oldu.

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yaptı. MHP'nin 4 Kasım 2012 Büyük Kurultayından sonra Siyasi İşler ve Parlamento'dan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı. Genel Başkan Yardımcılığı görevini 12 Temmuz 2018 tarihine kadar sürdürdü.

21. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İki dönem Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptı.

24, 25. ve26.Dönemde tekrar İstanbul Milletvekili seçildi ve Adalet Komisyonu üyeliği yaptı.

27. Dönemde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. 27. Dönem de TBMM Başkanvekili seçildi.

19 Şubat 2019 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Geçici Başkanı görevini üstlenmiştir.

28. Dönemde de İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı. 28. Dönem de TBMM Başkanvekili seçildi veTBMM Başkanvekili olarak halen görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.