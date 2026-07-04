Çekmeköy’de motokuryeler sel sularına kapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yaptığı uyarıların ardından, beklenen şiddetli sağanak yağış megakenti esir aldı. Gün içinde aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul genelinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

YOLLARI SEL ALDI, KURYELER ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yağışın başlamasıyla birlikte altyapı yetersizlikleri yeniden baş gösterdi; kentin birçok merkezi cadde, sokak ve meydanında dev su birikintileri oluştu. Sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, ana arterlerde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu çok erken saatlerde kilitlendi. İlerlemekte zorlanan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Sağanağın en ağır bilançolarından biri ise Anadolu Yakası'nda yaşandı. Çekmeköy ilçesinde sokakları nehre çeviren sel suları, yollarda paket servisi yapan motokuryelere kabusu yaşattı. Şiddetli akıntıya kapılan motokuryeler, sürüklenmemek için motosikletlerinden inerek sulara karşı mücadele etti.

EKMEK TEKNESİNİ KURTARMAK İÇİN CANINI HİÇE SAYDI

Cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen dehşet anlarında; bir motokuryenin, sel sularının metrelerce sürüklediği motosikletini kurtarmak için kendi canını hiçe sayarak akıntının peşinden koştuğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com