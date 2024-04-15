Üye Girişi
Haberler

Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cehennem, Ron Howard 'ın yönettiği ve David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı?

CEHENNEM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Venedik'teki bir otel odasında uyanan Robert Langdon neler olduğunu ve oraya nasıl geldiğini hatırlamamaktadır. Kendisine neler olduğunu hatırlayabilmek için ona yardım etmeye çalışan doktor Sienna Brooks'la birleşirler. Langdon ve Brooks cevapları aramak için Avrupa'yı dolaşmak zorunda kalırlar. Bu kez de İtalyan ozan ve politikacı Dante'nin İlahi Komedya kitabıyla bağlantılar bulmaya başlar. Zamanla ortaya çıkan ipuçları bir felaketi işaret etmektedir. Çok zengin bir işadamı kısa bir süre içinde dünyaya veba salgınını yayacaktır. Dünyanın başına gelebilecek bu felaketi engellemenin tek yolu

CEHENNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Cehennem, Ron Howard 'ın yönettiği ve David Koepp tarafından Dan Brown'un 2013'te kaleme aldığı aynı adlı romanından uyarlanan 2016 yapımı Amerikan gerilim filmidir. Film Melekler ve Şeytanlar'ın devamıdır. Filmin çekimleri 27 Nisan 2015'te Venedik, İtalya'da başladı ve 21 Temmuz 2015'te Budapeşte'de tamamladı. Film 14 Ekim 2016 tarihinde 3D ve 2D formatlarında, Da Vinci Şifresi'nin yayınlanmasından on yıl sonra ABD'de gösterime girdi.

Film eleştirmenlerden genel olarak olumsuz eleştiriler aldı, ancak 75 milyon dolarlık bir prodüksiyon bütçesine karşılık 220 milyon dolar hasılat elde etti.

CEHENNEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Tom HanksRobert Langdon, Harvard University simge bilim profesörü

Felicity JonesDr. Sienna Brooks, Langdon'un kaçışına yardımcı olan bayan doktor.

Omar Sy Ajan Christoph Bruder, SRS komutanı.

Ben Foster Bertrand Zobrist, dünyadaki nüfus artışını durdurmak isteyen transhumanist bilim insanı.

Irrfan KhanHarry

Sidse Babett KnudsenElizabeth Sinskey, Dünya Sağlık Örgütü Görevlisi.

Ana Ularu Vayentha, Langdon'un peşindeki kadın.

Jon DonahueRichard

CEHENNEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler 27 Nisan 2015'te İtalya'nın Venedik kentinde başladı ve Nisan ayının sonundan itibaren İtalya'nın Floransa kentinde devam etti. Hanks'in yer aldığı açık hava sahneleri 2 Mayıs 2015'ten itibaren Palazzo Vecchio yakınlarında ve şehrin tarihi merkezinin başka yerlerinde çekildi. Floransa'daki Ponte Vecchio yakınlarındaki bir apartman binasında bazı ikinci birim gösterileri çekildi. Floransa'nın simgesel yapıları, nehri ve köprülerinin alçaktan uçan hava fotoğrafları 11 Mayıs 2015'te çekildi. Erken bir karavanda gösterilen bir sekans, bir Padova tren istasyonu işaretini taşıyor, ancak Padova halkı, sahnenin başka bir yerde yeniden yaratıldığını hemen fark etti. 5 Haziran 2015 itibarıyla filmin büyük bir kısmının Macaristan'ın Budapeşte kentinde Korda Stüdyoları'nda çekilmesi planlandı. Çekim 21 Temmuz 2015'te tamamlandı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Ron Howard Dan Brown Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 15 Nisan Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 15 Nisan Pazartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Kızıl Goncalar canlı izle! 15 Nisan 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 14. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Cehennem filmi nerede çekildi? Cehennem filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Cehennem filmi hangi ülke yapımıdır, ne zaman çıktı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ömer canlı izle 2024! Star TV Ömer 51. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Ömer dizisi nereden izlenir? Ömer yeni bölümde neler olacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tomb Raider filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Tomb Raider gerçekte kim, kim canlandırıyor? Tomb Raider hangi yıl yapımı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 15 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! MHP Başkanlık Divanı belli oldu! Peki MHP Başkanlık Divanı'nda kimler yer aldı? 15 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Merkez Bankası neden zarar etti? 818,2 milyar TL'lik zararın nedeni belli oldu Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title