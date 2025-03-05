Çarşamba hangi diziler var? 5 Mart Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 5 Mart 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Annem Ankara

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 5 MART

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

20:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Feyenoord-Inter"

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması "Benfica-Barcelona"