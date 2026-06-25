CarrefourSA’da Yapay Zeka Asistanı Alista ile Akıllı Alışveriş Deneyimi Başladı

Carrefoursa, 77 ilde 1250’den fazla mağazası ve bayileri dahil olmak üzere 15.000 kişiye ulaşan kadrosu ile müşterilerine doğru ürünü, doğru üreticiden doğru fiyata ulaştırırken; dijital dönüşüm ve CRM alanındaki yatırımlarına yenisini ekleyerek, Yeni Nesil Market" vizyonuyla Yapay Zeka Asistanı “Alista”yı hizmete sundu.

Çok Yönlü Alışveriş Deneyimi

Müşterilerin kullanımına sunulan Alista, geniş fonksiyon yelpazesiyle alışverişin her aşamasında dijital bir rehberlik sağlıyor. Yapay zeka asistanı, müşterilerin ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca bulmalarına ve stok kontrolü yapmalarına yardımcı olurken, kişiselleştirilmiş ürün önerileriyle de alışverişi daha verimli hale getiriyor. CarrefourSA Kart sahiplerinin puan bakiyelerini ve kart bilgilerini anında sorgulayabildiği uygulama, aynı zamanda geçmiş alışverişlerin detaylı dökümünü de sunuyor. Müşterilerin konumuna göre en yakın mağaza bilgilerini paylaşan Alista, mutfakta ise aranan yemeğe veya eldeki malzemelere göre pratik tarifler hazırlayarak bir yemek tarifi asistanı görevi üstleniyor. İade politikaları ve sipariş süreçleri gibi sıkça sorulan tüm soruları da bilgi bankasından faydalanarak yanıtlayan asistan, çözüm odaklı bir iletişim sunuyor.

Mağazalardaki QR kodlar aracılığıyla erişilebilen Alista; çok yakında www.carrefoursa.com üzerinden de deneyimlenebilecek.

“Müşterilerimizin Alışveriş Yolculuğundaki En Akıllı Yol Arkadaşı”

Değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak müşterilerine yenilikçi çözümler sunmayı sürdürdüklerini söyleyen CarrefourSA Dijital Teknolojiler ve Pazarlama Genel Mu¨du¨r Yardımcısı Burçin Çelik, “CarrefourSA olarak teknolojiye olan yatırımlarımıza ve müşteri deneyimini daha da güçlendirecek 'Doğru' adımları atmaya devam ediyoruz. Yeni Yapay Zeka Asistanımız Alista, bir asistanın ötesinde, müşterilerimizin alışveriş yolculuğundaki en akıllı yol arkadaşı olarak hayata geçirildi. Alista ile müşterilerimiz ürünlerin stok durumunu kontrol edebilecek, geçmiş alışveriş detaylarına ulaşabilecek ve hatta elindeki malzemelere göre pratik yemek tarifleri alabilecekler. Yeni Nesil Market anlayışımızı yapay zeka ile birleştirerek, her noktada daha hızlı ve verimli bir iletişim süreci sunmayı hedefliyoruz.”