Çarpıntı 4. bölüm full kesintisiz izle: Çarpıntı 4. bölüm nereden izlenir, son bölümde neler oldu?

Çarpıntı dizisinin 4. bölümüyle heyecan yeniden tavan yapıyor! Her sahnesi merak ve gerilim dolu bu bölümde, karakterler arasındaki ilişkilerde önemli kırılmalar yaşanırken, beklenmedik gelişmeler izleyicileri şaşkına uğrattı. Dizinin son bölümünde neler yaşandı, hangi sırlar gün yüzüne çıktı? Çarpıntı 4. bölüm full ve kesintisiz olarak nereden izlenir? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberin devamında yer alıyor.

ÇARPINTI 4. BÖLÜM İZLE

Çarpıntı 4. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti/bolumler/4-bolum

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslı'yı kaybetmek istemeyen Emre, ona evlilik teklif etti. Aslı bu teklifi kabul ederken, Hülya bu durumdan hiç memnun kalmadı ve sert eleştirilerde bulundu. Ancak Aslı'nın sözleri Hülya'yı hem üzdü hem de öfkelendirdi. Melike'yi evlendirme hayalini gerçekleştiremeyen Reyhan, bu hayalini Aslı'nın düğününü yaparak yerine getirmek istedi. Hülya ise bu fırsatı kendi çıkarına kullanmayı planladı.

Aslı ile Emre'nin evleneceğini öğrenen Aras, bu gelişmeden rahatsız oldu ve Emre'ye sunduğu Danimarka'daki iş teklifini geri çekti. Emre büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, anlaşmayı öğrenen Aslı öfkesine engel olamadı. Reyhan'ın Aslı için yapmak istediklerini doğru bulmayan Figen, bu karara karşı çıktı ve Reyhan'a haddini bildirmeye kalktı. Ancak Reyhan, Metin'in desteğiyle bu engeli aştı. Öte yandan, Aras ile Aslı'nın yakınlaşmasına tanık olan Hülya'nın aklında yeni planlar var.

ÇARPINTI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Çarpıntı dizisi, her hafta pazar günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. Duygusal iniş çıkışlar, sürpriz gelişmeler ve heyecan dolu sahnelerle dolu yeni bölümler, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Çarpıntı, her hafta yaşanan entrikalar ve aşk hikayeleriyle seyircisine unutulmaz anlar yaşatıyor.