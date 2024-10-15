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Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?

Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?
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Sunucu Cansu Canan Özgen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Cansu Canan Özgen dolandırıldığı haberlerle gündeme gelirken, Cansu Canan Özgen'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?

Cansu Canan Özgen dolandırıldı mı? Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

CANSU CANAN ÖZGEN KİMDİR?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Erzurumlu baba tarafından Selanik göçmeni bir aileden gelmektedir. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü mezunudur. BJK TV'de başladığı sunuculuk kariyerinde daha sonra Habertürk TV'ye geçmiş, burada çalıştığı 2013-2018 yılları arasında haber kuşaklarında sunuculuk yapmış, ayrıca gizem-strateji ve tarihsel konuların ele alındığı "Öteki Gündem" programı ile ekranlara gelmiştir. 2018'de Habertürk TV'den ayrılarak A Haber Kanalı'na geçerek bir süre hafta sonu haber kuşaklarını sunan Özgen 2019 yılının başından itibaren aynı yayın grubuna bağlı A Para kanalına geçerek Cuma geceleri yayınlanan "Gündem Dışı" programıyla ekranlara gelmeye devam etmiştir. 1 Ağustos 2019'da A Para kanalından ayrılan Özgen, TV8'e geçerek "8'de Bugün" programıyla ekranlara gelmeye başlamıştır. 2021'de ise "Cansu Canan Özgen'le 40" programını sunmaya başlamıştır.

Sunuculuk kariyeri dışında bireysel olarak ve sanat tarihçisi Talha Uğurluel ile birlikte kitaplar yazıp yayınlayan Cansu Canan Özgen ayrıca birçok kitap semineri ile fuarda konuşmacı olarak yer almıştır.

9 Şubat 2020 tarihinde bir süredir beraber olduğu eski basketbol oyuncusu ve Gaziantepspor basketbol takımı yardımcı antrenörü olan Erden Eryüz ile nişanlanmışlar bir süre sonra çift 15 Temmuz 2020 tarihinde evlenmiştir.

Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?

Cansu Canan Özgen kimdir? Cansu Canan Özgen kaç yaşında ve nereli?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cansu Canan Özgen Soğuk Haber Televizyon Ünlüler Magazin

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