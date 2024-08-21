Cansu Akın kimdir? Cansu Akın kaç yaşında, nereli? Cansu Akın hayatı ve kariyeri...

Ünlü isim Cansu Akın, son dönemlerde hayatı ve kariyeriyle merak konusu olan isimlerden biri haline geldi. Sosyal medya dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Cansu Akın, takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Cansu Akın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi alanlarda kariyer yapmıştır? İşte Cansu Akın'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen detaylar...

CANSU AKIN KİMDİR?

5 Eylül 1991 doğumlu Cansu Akın günümüz itibarıyla 32 yaşındadır. Cansu Akın Başak burcu kadınıdır. Instagram fenomeni Cansu Akın'ın hayatı bir hayli merak ediliyor. Cansu Akın'ın nereli olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Cansu Akın, İstanbul doğumludur. Çocukken ailesiyle Marmaris'e taşınmış, ilköğretim yıllarını burada geçirmiştir. Lise ve üniversiteyi ise İstanbul'da okumuştur.

Cansu Akın

CANSU AKIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Metin Akdülger'in sevgilisi olan Cansu Akın, yaklaşık 3 yıldır Akdülger ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ara sıra yaptıkları Instagram paylaşımlarıyla her şeyin yolunda olduğu mesajını veriyor.