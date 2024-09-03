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Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti?

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Ünlü televizyon programı sunucusu Müge Anlı'nın canlı yayınında, Mehmet Yörük adlı bir kişinin cinayete kurban gittiği iddiası ortaya atıldı. Eşinin cinayete kurban gittiğini iddia eden Sebile Yörük'ün itirafı herkesi şaşırttı. Olayın detayları ve itirafın ardından yaşananlar gündeme gelmeye devam ediyor.

Bugün, ünlü televizyon programcısı Müge Anlı'nın sunduğu programa damgasını vuran bir olay yaşandı. Canlı yayında, cinayet itirafında bulunan Mehmet Yörük'ün eşinin açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Peki, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti? İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

Osmaniye'de evinde çorba içtikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki Mehmet Yörük'ün cinayete kurban gittiği iddiaları, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı. Mehmet Yörük'ün ölümünden şüphelenen büyük oğlu Ömer Furkan Yörük, program aracılığıyla yardım talep etti.

EŞİ İTİRAF ETTİ

Mehmet Yörük'ün eşi Sebile Yörük ve onun üfürükçü sevgilisi Mustafa Samagan'ın iş birliği yaparak cinayeti gerçekleştirdiği öne sürüldü. Müge Anlı'nın programında Sebile Yörük, Mustafa Samagan'ın uygunsuz fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini, Mustafa ile dini nikah kıydıklarını ve Mehmet Yörük'ü zehirleyerek öldürdüğünü canlı yayında itiraf etti.

Canlı yayında cinayeti itiraf etti! Müge Anlı, Mehmet Yörük olayı nedir? Mehmet Yörük cinayete mi kurban gitti?Müge Anlı ile Tatlı Sert

MUSTAFA YÖRÜK CİNAYETE Mİ KURBAN GİTTİ?

Sebile Yörük, "Mustafa, getirdiği suyu Mehmet'e içirmemi istedi, çocuklara o suyu içirmememi tembihledi. Mustafa'nın getirdiği suyu yaptığım tarhana çorbasına katıp Mehmet'e içirdim. Mustafa benimle evlenebilmek için kocamı öldürdü. Utandığım için bunu sakladım" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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