2019 Ankara yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla birlikte belli olurken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. 2019 Ankara yerel seçim sonuçlarında kullanılan oylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Peki, Çankaya belediyesi hangi parti? Çankaya belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?

ÇANKAYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Çankaya İlçesi'nde yapılan seçim sonuçlarına göre, en yüksek oy oranına sahip olan aday Alper Taşdelen'dir ve partisi CHP'dir. Dolayısıyla, Çankaya Belediyesi CHP'den seçilmiştir.

Çankaya İlçesi'nde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde Alper Taşdelen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak 418.740 oy alarak %73,48'lik bir oy oranı elde etmiştir. Bu sonuçlar, Çankaya Belediyesi'nin kontrolünün CHP tarafından kazanıldığını göstermektedir. Rakip adaylar arasında en yüksek oy oranına sahip olan Alper Taşdelen, Çankaya Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve bu sonuçlar Çankaya İlçesi'nde CHP'nin belediye yönetimini devraldığını göstermektedir.