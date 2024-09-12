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Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

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UEDAŞ Çanakkale Merkez, Biga, Çan elektrik kesintisi! 12 Eylül Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. İşte Çanakkale elektrik kesintisi listesi...

Çanakkale elektrik kesintisi! UEDAŞ Çanakkale Merkez, Biga, Çan elektrik kesintisi! 12 Eylül Çanakkale'nin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. İşte Çanakkale elektrik kesintisi listesi ile ilgili bilgiler...

ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çanakkale elektrik kesintileri için UEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı ÇANAKKALE ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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