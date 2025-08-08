Çanakkale'de yangın! Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Güncelleme:
Çanakkale'de çıkan orman yangını bölge halkını endişelendirdi. "Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü mü?" ve "Çanakkale yangınında son durum ne?" soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yangın, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde başladı ve kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'deki yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar, Çanakkale'deki orman yangınının söndürülüp söndürülmediğini merak ediyor. Peki, Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

