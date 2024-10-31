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Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler

Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler
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Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu'nun kim olduğu ve oynadığı diziler merak edildi. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler...

Ayşe Tunaboylu kimdir? Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu'nun kim olduğu ve oynadığı diziler merak edildi. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler haberimizde...

AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?

Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Oğlu Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristidir.

AYŞE TUNABOYLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

1997: Yasemince

1998: Ruhsar (Aysel)

1999: Salkım Hanımın Taneleri

1999: Yılan Hikâyesi (Güzin)

1999: İkinci Bahar

2000: Hiç Yoktan Aşk

2000: Çarli İş Başında

2001: Aşkım Aşkım

2001: Dedem, Gofret ve Ben

2002: Yıldızların Altında (Penceredeki Kadın)

2004: Aliye (Hasibe)

2004: Balans ve Manevra (Zuhal)

2006: Aynı Çatı Altında (Melahat)

2007: Zincirbozan (Nazmiye Demirel)

2008-2009: Yol Arkadaşım

2009: Geniş Aile

2010: Çakıl Taşları (Sevil'in annesi)

2011-2012: İffet (İffet'in halası)

2013: Galip Derviş Perihan Sokak (Konuk oyuncu)

2013: Umutsuz Ev Kadınları (Elif'in annesi)

2013: Şeytan-ı Racim

2014: Hayat Ağacı

2014: Yasak

2014: Cinayet

2015: Bana Baba Dedi

2017: Seni Kimler Aldı

2018: Gülizar

2019: Her Yerde Sen (Leyla Günbakan)

2020-2021: Kefaret (Ayşe Çandır)

2020: Yeni Hayat

2022: İyilik (Celile)

2023: Metamorfoz: Kırılma

2024-: Siyah Kalp

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