Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu kimdir? Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler
Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu'nun kim olduğu ve oynadığı diziler merak edildi. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler...
Ayşe Tunaboylu kimdir? Can Tunaboylu'nun annesi Ayşe Tunaboylu'nun kim olduğu ve oynadığı diziler merak edildi. Peki, Ayşe Tunaboylu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Ayşe Tunaboylu'nun oynadığı diziler haberimizde...
AYŞE TUNABOYLU KİMDİR?
Ayşe Tunaboylu 28 Mart 1962, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
28 Mart 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Oğlu Can Tunaboylu, Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristidir.
AYŞE TUNABOYLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
1997: Yasemince
1998: Ruhsar (Aysel)
1999: Salkım Hanımın Taneleri
1999: Yılan Hikâyesi (Güzin)
1999: İkinci Bahar
2000: Hiç Yoktan Aşk
2000: Çarli İş Başında
2001: Aşkım Aşkım
2001: Dedem, Gofret ve Ben
2002: Yıldızların Altında (Penceredeki Kadın)
2004: Aliye (Hasibe)
2004: Balans ve Manevra (Zuhal)
2006: Aynı Çatı Altında (Melahat)
2007: Zincirbozan (Nazmiye Demirel)
2008-2009: Yol Arkadaşım
2009: Geniş Aile
2010: Çakıl Taşları (Sevil'in annesi)
2011-2012: İffet (İffet'in halası)
2013: Galip Derviş Perihan Sokak (Konuk oyuncu)
2013: Umutsuz Ev Kadınları (Elif'in annesi)
2013: Şeytan-ı Racim
2014: Hayat Ağacı
2014: Yasak
2014: Cinayet
2015: Bana Baba Dedi
2017: Seni Kimler Aldı
2018: Gülizar
2019: Her Yerde Sen (Leyla Günbakan)
2020-2021: Kefaret (Ayşe Çandır)
2020: Yeni Hayat
2022: İyilik (Celile)
2023: Metamorfoz: Kırılma
2024-: Siyah Kalp