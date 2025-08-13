Fatih Karagümrük formasıyla son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Can Keleş'in, Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edildi. Genç oyuncunun kariyeri ve başarıları futbolseverler tarafından merak edilirken, transfer süreciyle ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Can Keleş ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Can Keleş kimdir? Can Keleş kaç yaşında, nereli?

CAN KELEŞ KİMDİR?

2 Eylül 2001 doğumlu genç futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fatih Karagümrük formasıyla toplam 39 maçta görev aldı. Süper Lig'de 35 karşılaşmada sahaya çıkan Can Keleş, 5 gol ve 4 asistle takımına katkı sağladı ve 2 bin 273 dakika forma giydi. Futbola 2010 yılında Haidbrunn altyapısında başlayan oyuncu, başarılı performansıyla Rapid Wien altyapısına transfer oldu. Avusturya U16, U17 ve U18 milli takımlarında forma giyen Can Keleş, 2020-2021 sezonunda Austria Wien II'den 250 bin Euro bonservis bedeliyle Austria Wien'e transfer oldu. 2023-2024 sezonunda ise Fatih Karagümrük'e kiralanan Can Keleş, kulübü tarafından 500 bin Euro karşılığında kadroya dahil edildi. Kariyeri boyunca toplam 169 maçta görev yapan genç futbolcu, 32 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.

CAN KELEŞ KAÇ YAŞINDA?

2 Eylül 2001 doğumlu olan Can Keleş, 2025 yılı itibarıyla 23 yaşında. Genç yaşına rağmen gösterdiği etkileyici performansla Süper Lig'in dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Keleş, kariyerinde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hem Avusturya altyapılarında hem de Türkiye'de kazandığı deneyimlerle yeteneklerini geliştiren Can, önümüzdeki yıllarda futbolseverlerin yakından takip ettiği bir isim olmaya aday.

CAN KELEŞ KAÇ NERELİ?

Genç futbolcu Can Keleş, Avusturya doğumlu olup, futbol kariyerine de burada başladı. Kökenleri Türkiye'ye dayanan Can, hem Avusturya'da yetişti hem de Türk futbolunda önemli bir çıkış yakalayarak iki ülkeyi temsil eden yetenekler arasında yer alıyor. Hem Avusturya altyapılarında hem de Türkiye liglerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

CAN KELEŞ SEVGİLİSİ VAR MI?

Genç futbolcu Can Keleş'in özel hayatıyla ilgili detaylar merak ediliyor. Ancak, şu ana kadar Can Keleş'in sevgilisi olup olmadığına dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmuyor. Futbol kariyerine odaklanan Can, özel yaşamını genellikle gizli tutmayı tercih ediyor. Taraftarlar ise onun sahadaki performansını takip etmeye devam ediyor.