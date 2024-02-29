Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında?

Türkçe Sözlü Hafif Mizah ve Selam Dünya Ben Türk'üm kitaplarının yazarı olan Vedat Özdemiroğlu'nun acı günü. Vedat Özdemiroğlu, oğlu Can Ilgaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Sosyal medyada sıkça konuşulan konuya dair kafada soru işaretleri oluştu. Vedat Özdemiroğlu'nun evladı neden öldü? Can Ilgaz kimdir? Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CAN ILGAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Cam Ilgaz yaşamını yitirdi. Ilgaz'ın ölüm haberini de baba Özdemiroğlu verdi.

X hesabından evladının hayatını kaybettiğini açıklayan Vedat Özdemiroğlu "Oğlum vefat etti.... Uğurlar olsun Can Ilgaz beyefendi. Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun..." ifadelerini kullandı. Can Ilgaz'ın beyin kanaması nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Özdemiroğlu'nun paylaşımına birçok isimden taziye yorumu geldi. Can Ilgaz'ın cenaze töreniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CAN ILGAZ NEDEN ÖLDÜ?

Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu 26 yaşındaki Can Ilgaz yaşamını yitirdi. Can Ilgaz'ın neden hayatını kaybettiği merak ediliyor. Can Ilgaz'ın beyin kanaması sonrasında vefat ettiği aktarılıyor.