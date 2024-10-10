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Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti?

Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti?
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Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. İddialar sonrası Can Bonomo'dan açıklama geldi. Peki, Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti?

Can Bonomo, ablasının son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Can Bonomo, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ailesinin zor bir süreçten geçtiğini belirtti. Peki, Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti?

FUNDA BONOMO KİMDİR?

Funda Bonomo, ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablasıdır. Kemalpaşa'da yaşayan Funda Bonomo, hayvansever kişiliğiyle tanınmaktadır. Sokak köpeklerine ve kimsesiz hayvanlara bakım yapmasıyla dikkat çekmiş, birçok engelli köpek ve kediyi sahiplenerek onlara sevgi dolu bir yuva sağlamıştır. Hayvanların bakımına olan duyarlılığı sayesinde sosyal medya üzerinde de geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

NEDEN İNTİHAR ETTİ?

Çoğu engelli ve kimsesiz 165 köpeğe çiftliğinin kapılarını açtığı haberleriyle yakın zamanda gündemde olan Bonomo'nun intihar sebebi henüz bilinmemekte.

CAN BONOMO ABLASI İNTİHAR MI ETTİ?

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo'nun intihar ettiği iddia edildi.

İddialar sonrası Can Bonomo sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bonomo, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor."

"Ablam erken müdahale sayesinde şu anda stabil durumda" açıklamalarında bulunarak ablasının mental sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo ablası Funda Bonomo kim, neden intihar etti?

FUNDA BONOMO SAĞLIK DURUMU NE?

Funda Bonomo'nun intihar ettiğine dair çıkan haberler kısa sürede yayılırken Bonomo'da açıklama yaptı. Sebebi henüz bilinmezken İzmir? Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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