Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Yaşanan olaylar sonrası gündem olan isim hakkında Can Atalay babası kim, Mustafa Atalay kimdir gibi konular araştırıldı.

CAN ATALAY KİMDİR?

Şerafettin Can Atalay, 24 Mart 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Türk avukat ve siyasetçi. Soma Faciası, Ermenek maden kazası, Adana öğrenci yurdu yangını, Çorlu tren kazası gibi Türkiye'deki birçok toplumsal dava ile gazeteci ve yazarların düşünce özgürlüğü davalarında avukatlık yaptı. Gezi Parkı'na AVM yapılması girişimine karşı kurulan Taksim Dayanışması'nın avukatlığını yürüttü. Gezi Parkı davasında yargılandı, 2022'de 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçildi.

CAN ATALAY BABASI MUSTAFA ATALAY KİMDİR?

Mustafa Atalay Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan avukat ve Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Can Atalay'ın babasıdır. Oğlu Can Atalay için adalet nöbeti tutan Mustafa Atalay adalet bakanlığına seslendi. Mazbatasını alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili olan Can Atalay için yürüyüş gerçekleştirildi. Gezi davasında hapis cezası alan Can Atalay'ın ailesi de yürüyüşe katıldı. Mustafa Atalay yargı kararını yorumlarken, "verdikleri kararın ardından aynaya bakabilecekler mi?" diyen Atalay, "Sonraki zamanlarda çocukları bu konudan bahsettiğinde yüzleri kızarmayacak mı?" dedi. Avukat Can Atalay'ın babası Mustafa Atalay tüm demokratları gezi yürüyüşüne davet etti. Hukuk mücadelesinde pes etmeyen Atalay ailesi Can Atalay'ın avukat olduğu davada sanık haline getirildiğini söylüyor.