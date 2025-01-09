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Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok?

Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok?
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Can Ataklı'nın Flash TV ana haber bülteninde yer almaması sonrasında, Can Ataklı'nın Flash TV'den ayrılıp ayrılmadığı ve neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Can Ataklı'nın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok?

Can Ataklı Flash TV ana haberde yer almaması sonrası Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok, soruları merak edildi. Peki, Can Ataklı Flash TV'den ayrıldı mı, Can ataklı neden yok?

CAN ATAKLI NEDEN YOK?

Can Ataklı'nın Flash TV ana haber bülteninde yer almaması sonrasında, Can Ataklı'nın Flash TV'den ayrılıp ayrılmadığı ve neden ekranda olmadığı merak konusu oldu. Can Ataklı'nın durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CAN ATAKLIKİMDİR?

Can Ataklı 1956 yılının Mayıs ayında babasının ilk görev yeri olan Diyarbakır'da ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası Hikmet Ahmet kimya mühendisidir, annesi de kimya mühendisi olan Kadriye Özkan'dır. Babası kadro olmadığı için lisede kimya öğretmenliği yaparken, Annesi ise Tekel Fabrikasında kimya mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonra anne ve babası Şeker Fabrikaları'nda çalışır; bu vesile ile sırasıyla Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçer çocukluğu. Balıkesir Atatürk İlkokulu'ndan mezun olur.

Baba tarafından Kafkaslar'dan gelip bir kısmı Erzurum, bir kısmı da Balıkesir'e yerleşmiş bir aileye mensuptur. Can Ataklı'nın ailesi ise ailenin Balıkesir kanadını oluşturmaktadır. Cem (di1961) adında kardeşi vardır.

Can Ataklı, daha ortaokuldayken Milliyet gazetesinin düzenlediği bilgi yarışmasında Türkiye genelinde ilk ona girerek Balıkesir'i temsil eder. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi'nde yatılı okumaya başladı. Lise iki ve üçüncü sınıfı, ailesi Ankara'ya taşındığından Ankara Gazi Lisesi'nde bitirdi. 1974 yılının sonlarına doğru İstanbul'a giderek, İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde okudu.

Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti.

Can Ataklı, 1980 yılında denizci olarak 16 ay askerlik yaptı.

Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel'da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdenliği yaptı.

1986 yılına kadar Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984- 1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti.

2003-2004 yılında Star TV'de ana haber sundu, ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı.

Can Ataklı 2006 yılının aralık ayından beri çalışmakta olduğu Vatan Gazetesi'nden 2013 yılının Temmuz ayında ayrıldı.

Can Ataklı, 30 Tem 2013 tarihinde 2014 yılı yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP'den aday olacağını açıkladı.

Evlilikleri :

1.evliliği : 1983 yılında Handan Türkeli ile evlendi. 1989 yılında boşandı.

2.evliliği : Vizon dergisini kuran meslektaşı Ayşe Savaşçın ile 1989 yılında evlendi. Aralık 2011 tarihinde boşandı. Ayşe Hanım'ın önceki evliliğinden olan Tuvana ve Begüm adında iki kızı vardır.

3.evliliği : Temmuz 2012 tarihinde TGRT Haber eski spikeri Seyran Savaş evlenmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde Peri adında bir kızı olmuştur.

Rol Aldığı Filmler :

2002 – Son

2008 – Ateşten Koltuk

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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