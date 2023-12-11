Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çakallarla Dans 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu, özeti ve Çakallarla Dans 6 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Çakallarla Dans 6 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çakallarla Dans 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Çakallarla Dans 6 konusu nedir? Çakallarla Dans 6 nerede, ne zaman çekildi?

ÇAKALLARLA DANS 6 NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 6, Çakallarla Dans 5'in devam filmi olan komedi filmidir. Filmin başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer almaktadır. Filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmaktadır. Çekimlerine Haziran 2022 tarihinde başlanan film, 2 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmiştir.

'Çakallarla Dans 6'nın çekimlerin son bölümü Bodrum'da ve Yunan adası Kos'ta gerçekleştirildikten sonra ekip son kez paydos dedi. Kos'taki son sahnenin çekiminin ardından birlikte hatıra fotoğrafı çektiren ekip ve oyuncular, serinin en komik filmini çektiklerinin altını çizdi.

5 macera atlatan dört kafadar, pandemi sonrası ekonomik krizle boğuşmaktadır. Mali sıkıntıdan kurtulmanın yollarını arayan ve artık futbolda da eskisi kadar iyi olmayan dört kafadarın hayatı, bir gün Servet'in karısı Fatma'ya yıllardır görüşmediği ablası Manolya'dan gelen mektupla değişir. Manolya güzelliği ve çekiciliğiyle mahalledeki birçok erkeği adeta mest etmiş ve mahallede adı çıkmış bir kadındır. Bir gün; evi terk ettikten sonra önce babası, ardından da annesi hayatını kaybetmiştir. Fatma da anne ve babasının ölümünden onu suçlamakta ve ablası olarak görmemektedir. Manolya'nın Gökhan'la da geçmişi vardır.

Manolya, mektupta Fatma'yı ve çakalları 4. evliliğinin düğününe, Kos Adası'na davet etmektedir. Doğma büyüme Fikirtepeli, hayatlarında hiç yurtdışına çıkmamış hâtta ve hâtta nerdeyse hiç tatile bile gitmemiş kahramanların serüveni böylece ilk defa ülke toprakları dışına, Yunanistan'a uzanacaktır. Daha vize çıkarmada kafadarları bulan müsibetler, adaya ayak bastıktan sonra da onları bulmaya devam edecektir. Düğün organizasyonunun ve Manolya'nın arkasındaki hikayeyi öğrenen ekip, bir anda kendilerini oldukça zorlu ama bir o kadar da önemli gizli bir görevin içinde bulurlar. Kendilerine faydası olmamış çakallar, bu sefer ülke için faydalı olmaya çalışacaklardır.

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan

İlker Ayrık - Muhasebeci Servet

Timur Acar - Köfte Necmi

Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet

Didem Balçın - Fatma

Hakan Bilgin - Hüseyin Abi

Ebru Cündübeyoğlu - Manolya

Nurettin Sönmez - Enrico

Ceyhun Yılmaz - Adem

Anıl Tetik - Yüzbaşı Ali Suavi

Elvan Dişli - Mary (Melek)

Mine Kılıç - Anna Karenina

Kemal Zeydan - Kocakafa Sedat