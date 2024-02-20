Caillou, Caillou adlı 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun insanlarla ilişkilerini ve günlük yaşamını konu alır. Caillou hangi kanalda 2024?

CAİLLOU HANGİ KANALDA 2024?

Caillou (okunuşu: Kayu), Kanadalı yazar Christine L'Heureux ve Kanadalı çizer Hélène Desputaux'un kitaplarından televizyona uyarlanan Kanada yapımı ünlü bir çizgi dizidir. Dizi, Caillou adlı 4 yaşındaki bir erkek çocuğunun insanlarla ilişkilerini ve günlük yaşamını konu alır. Orijinal dili Fransızca olan dizi, farklı dillere çevrilerek ABD'den Almanya'ya, İngiltere'den Türkiye'ye kadar pek çok ülkede yayınlanmıştır.

Caillou 2024 yeni versiyonu peacocktv platformundan yayınlanacak.

KARAKTERLER

Caillou (1-178): Dizideki olayların onun yaşamı etrafında aktarıldığı 11 yaşındaki erkek çocuk. Genellikle kırmızı yakalı sarı bir tişört ve mavi bir şort giyer. Sarı çorapları ve kırmızı ayakkabıları vardır. Saçsızdır.

Doris (1-160): Caillou'nun annesi. Caillou bir şeye gereksinim duyduğunda, annesi yetişir. Sekreterlik yapar.

Boris (1-174): Caillou'nun babası. Babacan ve iyi yürekli biridir ancak tamir işlerinde çok yetenekli olduğu söylenemez. Tamir etmeye çalıştığı şeylerden pek bir hayır gelmez.

Rosie (1-174): Caillou'nun kız kardeşi. Caillou'dan 11 yaş kadar küçüktür. Saçları turuncudur. Bazen ağabeyi Caillou'nun başına işler açar.

Büyükanne (1-151): Boris'in annesi ve Caillou'nun babaannesi. Caillou'nun sorunlarına yaratıcı çözümler üretir.

Büyükbaba (1-152): Boris'in babası ve Caillou'nun dedesi. Caillou'yu gezmeye götürür ve onunla ilgilenir.

Gilbert (1-74, 136-174): Caillou'nun çok değerli kedisidir.

Clementine (94-174): Caillou'nun yakın arkadaşıdır. Billy adında bir ağabeyi vardır.

Leo (94-174): Caillou'nun en yakın arkadaşıdır.

Sarah (94-174): Caillou'nun hem komşusu hem de arkadaşıdır. Çinlidir.

Bayan Martin (1-173): Caillou'nun öğretmenidir.

Xavier (152-174): Caillou'nun arkadaşıdır.

Emma (152-174): Caillou'nun diyabet hastası olan bir arkadaşıdır.

Andre (152-174): Caillou'nun ondan biraz büyük olan arkadaşıdır.

Billy (94-178) : Clementine'nın abisidir.